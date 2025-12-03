É errado afirmar que Putin rejeitou plano dos EUA sobre Ucrânia, diz Kremlin

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (3) que seria "errado" dizer que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, rejeitou o plano dos EUA para a Ucrânia, descrevendo o encontro em Moscou com enviados do líder do Executivo nos EUA, Donald Trump, como um primeiro "intercâmbio direto de opiniões". Segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa do presidente russo, Putin "aceitou algumas propostas americanas" e classificou outras como "inaceitáveis", mas destacou que Moscou está pronto para continuar negociando "quantas vezes for necessário" para buscar um acordo.

Ushakov disse que a conversa com Steve Witkoff e Jared Kushner foi útil, construtiva e substancial, tendo durado cinco horas. Ele afirmou que os russos discutiram um documento inicial de 27 pontos e outros quatro textos adicionais enviados posteriormente por Washington. Embora "compromissos ainda não tenham sido encontrados", algumas ideias dos EUA foram consideradas "mais ou menos aceitáveis", enquanto outras provocaram reação "crítica, até negativa".

O assessor reforçou que as negociações incluem "questões territoriais concretas", classificadas por ele como as mais sensíveis do processo. Ele também evitou revelar detalhes, lembrando que as tratativas têm caráter sigiloso.

Ushakov ainda criticou a postura europeia, ao dizer que o presidente russo avaliou como "ações destrutivas" as iniciativas de países da UE no debate sobre paz. Além disso, ecoou outra mensagem do Kremlin segundo a qual a decisão europeia de abandonar o gás russo implicará que "a Europa pagará muito mais por gás".