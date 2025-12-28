E Brigitte Bardot criou o estilo

Desde que surgiu nas telas de cinema, nos anos 1960, o estilo sensual e descontraído de Brigitte Bardot inspirou de sapatilhas de bailarina a camisas de marinheiro, símbolos da mulher francesa desinibida.

- Sapatilhas -

Bardot, bailarina clássica antes de se tornar atriz, estava habituada às sapatilhas de balé Repetto.

Em 1956, ela pediu à marca que lhe fizesse sapatilhas igualmente leves e confortáveis, porém mais elegantes e sensuais.

Estas sapatilhas Cinderela, em vermelho-carmim, são a peça principal do figurino em "E Deus Criou a Mulher", de Roger Vadim.

Desde então, a sapatilha se tornou um sucesso de vendas da marca, disponível em várias cores e materiais.

Bardot combinava o calçado com saias midi folgadas ou calças skinny.

- Estampa vichy -

Na década de 1960, as mulheres se casavam de branco, mas B.B. rompeu com essa tradição.

Em 1959, ela disse "sim" ao ator Jacques Charrier com um vestido rosa em estampa vichy (xadrez) com mangas três quartos e bordado inglês. Tudo coroado pela volumosa cabeleira loira sem nenhum acessório.

Até então, a estampa vichy era associado a panos de cozinha ou potes de geleia na França.

"Desenhei um vestido que me lembrava as pastorinhas do século XVIII", explica Jacques Esterel, criador do vestido, do qual foram vendidos milhões de exemplares em todo o mundo.

Décadas depois, o mito segue vivo: em 2010, a casa de artigos luxuosos de couro Lancel lançou uma coleção de bolsas "BB", forradas com vichy cor-de-rosa.

- Camiseta marinière -

A Chanel transformou em feminina esta peça originalmente militar e masculina, usada por marinheiros franceses, mas foi Bardot que deu fama internacional a marinière, a camiseta listrada que usava solta ou justa ao corpo.

O cineasta Jean-Luc Godard vestiu a intérprete com uma marinière em "O Desprezo" em 1963, combinada com uma faixa larga nos cabelos, que se tornou outra marca de seu estilo.

- Ombros de fora -

Decote bardot: a atriz nomeou um decote inspirado em seu estilo, com os ombros e a parte de cima do busto descobertos, às vezes em formato de coração.

- Western -

No fim da década de 1960, B.B. usou um microvestido de couro e botas até as coxas, um look criado para ela por Roger Vivier.

Na década de 1970, a atriz se tornou fã do estilo Cavalli, com sua mistura de jeans e couro e suas estampas de animais.

- Cabelos volumosos, olhos felinos -

Seja com os cabelos soltos e despenteados, presos em um coque ou em tranças, o penteado volumoso de B.B. virou fonte de inspiração em várias ocasiões. Às vezes, ela os prendia com uma echarpe para ressaltar os olhos.

A atriz também lançou a moda da maquiagem esfumada nos olhos, ressaltada com delineador, dando a impressão de um olhar felino.