Doze mortos e 30 desaparecidos após deslizamento em porto no Peru

Doze pessoas morreram e 30 estão desaparecidas nesta segunda-feira (1º) após um deslizamento de terra em um porto fluvial de Ucayali, na região central do Peru, informou a agência estatal andina citando a polícia.

O deslizamento "arrastou e afundou" duas embarcações de passageiros que estavam ancoradas no porto de Iparia.

Há "12 pessoas mortas, 30 desaparecidas" e outras seis feridas devido ao "trágico acidente fluvial", detalhou o meio estatal com base em um relatório da polícia regional de Ucayali. Entre as vítimas, há "médicos e professores", acrescentou.

O Centro de Operações de Emergência Nacional (Coen), subordinado à Defesa Civil, disse no X que o incidente aconteceu de madrugada em "consequência da erosão da margem" do rio.

"Foi solicitado o apoio da Marinha para as ações de busca e resgate", indicou o órgão, que acrescentou que há "pessoas desaparecidas, mortas e feridas", sem citar um número.

As embarcações estavam atracadas quando ocorreu o desmoronamento no início da temporada de chuvas.

Uma das embarcações estava sem passageiros e "a outra com aproximadamente 50 pessoas", informou por sua vez a divisão do Coen em um comunicado em suas redes sociais. O corpo de resgate afirmou que há três crianças entre os mortos.