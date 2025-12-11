Dow Jones e S&P 500 batem recordes após queda da Oracle

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quinta-feira (11) com resultados díspares, já que o mau desempenho da Oracle levou os investidores a fugir dos papeis do setor de tecnologia.

O índice Nasdaq caiu 0,25%, enquanto o Dow Jones (+1,34%) e o ampliado S&P 500 (+0,21%) atingiram novos recordes no fechamento, com 48.704,01 e 6.901,00 pontos, respectivamente.

O Russell 2000, índice que reúne 2.000 pequenas e médias empresas, também se movimentou próximo de suas máximas.

"Todos os setores avançaram, com exceção das ações de tecnologia, que sofreram um revés após a divulgação de um relatório trimestral decepcionante por parte da Oracle", explicou José Torres, da Interactive Brokers.

A gigante de computação em nuvem caiu 10,82% ao fim da sessão, o que representa uma perda de cerca de US$ 70 bilhões (R$ 378,37 bilhões) em capitalização de mercado.

A Oracle, que se endividou para se posicionar entre os líderes no desenvolvimento de inteligência artificial (IA), registrou uma receita trimestral de US$ 16,06 bilhões (R$ 86,81 bilhões), um aumento de 14% na comparação anual, abaixo das expectativas do mercado.

"Ainda existe muita desconfiança quanto à viabilidade e à rentabilidade de alguns dos planos de investimento" das gigantes da IA, comentou à AFP Dave Grecsek, da Aspiriant.

O resultado da Oracle "desferiu um golpe ao setor de IA", disse Patrick O'Hare, analista da Briefing.com, assim como a grandes empresas de semicondutores como Nvidia (-1,55%), Broadcom (-1,60%) e Micron (-1,99%).

Em contrapartida, o restante do mercado foi impulsionado pela redução de juros anunciada pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) na quarta-feira, apontou Grecsek.

A instituição concluiu na véspera sua última reunião do ano com um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros, o terceiro consecutivo, deixando-a na faixa entre 3,50% e 3,75%.