Dono da Dell anuncia doação bilionária a 'contas Trump' para crianças

O bilionário Michael Dell e sua esposa Susan anunciaram nesta terça-feira (2) uma doação de US$ 6,25 bilhões (R$ 33,4 bilhões) para uma iniciativa do governo de Donald Trump que busca oferecer contas-poupança para as crianças nos Estados Unidos.

As chamadas "contas Trump", incluídas no projeto de orçamento impulsionado pelo presidente republicano no Congresso em julho, contemplam 1.000 dólares (R$ 5.345,90) para cada criança americana nascida após 1º de janeiro de 2025.

Por sua vez, a doação dos Dell financiará depósitos de 250 dólares (R$ 1.336,48) em contas-poupança para pelo menos 25 milhões de crianças com 10 anos ou menos, que nasceram antes da data limite do programa original.

"Isso dará a milhões de crianças uma participação na prosperidade americana, um benefício do mercado de ações em alta e uma chance melhor de alcançar o sonho americano", declarou Trump em cerimônia na Casa Branca.

O fundador e diretor-executivo da Dell Technologies, de 60 anos, disse que espera que as contas ensinem as crianças a economizar para seu próprio futuro.

"Acreditamos que este é o melhor investimento que podemos fazer para as crianças", acrescentou Susan Dell.

Os valores das "contas Trump" estarão disponíveis para os beneficiários assim que eles completarem 18 anos.

A doação dos Dell chegará a quase 80% das crianças com 10 anos ou menos, particularmente as que vivem em áreas de renda mais baixa, informou a fundação Dell em comunicado.

As "contas Trump" para recém-nascidos são parte do projeto de lei impopular de impostos e gastos conhecido como "One Big Beautiful Bill", que Trump pressionou os republicanos a aprovarem em um Congresso relutante, a fim de consolidar sua agenda para um segundo mandato.

O projeto de lei também incluiu um novo financiamento maciço para a campanha de deportação de imigrantes de Trump, enquanto reduz o apoio à saúde e ao bem-estar, e gera preocupações de que pode aumentar a dívida nacional dos Estados Unidos.