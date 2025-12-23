Donald Trump diz que Nicolás Maduro deve renunciar e ameaça: "Se ele bancar o durão, será a última vez"

Presidente Donald Trump (à esquerda) não descartou possibilidade de guerra contra Venezuela. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

O presidente americano, Donald Trump, disse na segunda-feira (22) que o mais "inteligente" que o mandatário venezuelano Nicolás Maduro pode fazer é renunciar, enquanto pressiona Caracas com um bloqueio em seu litoral voltado à riqueza petrolífera do país sul-americano.

Trump anunciou em 16 de dezembro o cerco aos "petroleiros sancionados" que navegam em direção e a partir da costa venezuelana e, desde setembro, posicionou navios de guerra no Mar do Caribe em uma ofensiva contra o narcotráfico que já deixa mais de cem mortos.

Caracas denuncia uma campanha para derrubar Maduro e assumir o controle das riquezas do país.

O ataque americano mais recente atingiu uma embarcação "discreta" no Pacífico oriental, informou na segunda-feira o Comando Sul.

Ao ser perguntado se seu governo tem o objetivo de derrubar Maduro, o presidente americano respondeu:

— Isso depende dele, do que ele queira fazer. Acho que seria inteligente de sua parte fazer isso (renunciar). Contudo, se ele quiser bancar o durão, será a última vez — acrescentou Trump em tom de ameaça.

Maduro respondeu dizendo que Trump "estaria melhor" se "focasse nos problemas" dos Estados Unidos e não se concentrasse tanto na Venezuela.

— Ele estaria melhor no mundo se focasse nos problemas do seu próprio país. Não é possível que 70% dos seus discursos e declarações sejam (sobre) a Venezuela, mas e os Estados Unidos? — questionou, em evento transmitido na televisão estatal.

Os Estados Unidos já apreenderam três navios-tanques carregados com petróleo da Venezuela. O país sul-americano considera esse confisco como atos de pirataria e "roubo descarado".

Trump diz que Caracas usa o dinheiro do petróleo para financiar o "terrorismo relacionado com drogas, tráfico de pessoas, assassinato e sequestros".

Leia Mais Venezuela cercada: EUA ampliam presença militar com apoio de países do Caribe

Os Estados Unidos também pressionam com uma forte presença naval contra embarcações que supostamente transportavam drogas no Caribe e no Pacífico Oriental. Já destruiu cerca de 30 embarcações e pelo menos 104 pessoas morreram nos ataques.

Apoio de Moscou e Pequim

Mais cedo, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, garantiu que Maduro "tem que sair" do poder.

— Não estamos apenas interceptando barcos, mas também enviando uma mensagem ao mundo de que não se pode tolerar a atividade ilegal na qual Maduro participa. Ele tem que sair — disse Noem à emissora Fox News.

Washington acusa Maduro de liderar o suposto Cartel de los Soles, classificado como grupo "narcoterrorista" pelos Estados Unidos, e ofereceu uma recompensa de US$ 50 milhões (cerca de R$ 277 milhões, na cotação atual) por informação que leve à sua captura.

O chanceler venezuelano Yván Gil disse nesta segunda-feira que o país recebeu novamente o respaldo da Rússia diante do bloqueio naval dos Estados Unidos.

O ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov "expressou de maneira firme a solidariedade da Rússia com o povo da Venezuela e com o presidente Nicolás Maduro Moros, e ratificou seu pleno apoio diante das hostilidades" contra o país, escreveu Gil no Telegram.

Leia Mais Dinamarca convocará embaixador norte-americano após Trump nomear emissário especial para a Groenlândia

Lavrov afirmou que a Rússia oferecerá "toda a sua cooperação e apoio à Venezuela contra o bloqueio", acrescentou.

Maduro agradeceu também à China, por "sua firme defesa do direito internacional e seu repúdio às práticas de hegemonismo unilateral dos Estados Unidos".