Mundo

A ponto de ebulição
Notícia

Donald Trump diz que Nicolás Maduro deve renunciar e ameaça: "Se ele bancar o durão, será a última vez"

Presidente venezuelano respondeu dizendo que norte-americano estaria melhor se focasse nos "problemas" dos Estados Unidos e não tanto na Venezuela

AFP

