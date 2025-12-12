Donald Trump aparece ao lado de Jeffrey Epstein em novos registros; veja as imagens

Novas fotos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein foram divulgadas nesta sexta-feira (12) por legisladores democratas. Além do atual líder republicano, o ex-presidente Bill Clinton aparece nas imagens.

Outras figuras de destaque que aparecem nas fotos são o ex-assessor de Trump, o estrategista-chefe de Trump, Steve Bannon; o ex-secretário do Tesouro de Clinton, Larry Summers; o diretor de cinema Woody Allen; e o ex-príncipe britânico agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor. Também aparecem Bill Gates, da Microsoft, e Richard Branson, do Grupo Virgin.

A relação de Epstein com as pessoas que aparecem nas fotos já era conhecida, e as imagens, sem data, não parecem mostrar qualquer conduta ilegal.

No entanto, os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes afirmaram que "essas imagens perturbadoras levantam ainda mais questões sobre Epstein e suas relações com alguns dos homens mais poderosos do mundo".

A Casa Branca acusou os democratas de publicar fotos "selecionadas" pertencentes a Epstein "para tentar criar uma narrativa falsa".

— O engano democrata contra o presidente Trump foi desmentido repetidamente — disse Abigail Jackson, porta-voz da Casa Branca.

Entre as fotos publicadas nesta sexta-feira há também imagens de brinquedos sexuais e um curioso "preservativo Trump", com a imagem de seu rosto e a frase "Sou ENORME!".

Há três fotos de Trump entre as 19 divulgadas nesta sexta-feira. Em uma delas, ele aparece de pé ao lado de seis mulheres que usam o que parecem ser colares havaianos no pescoço. Seus rostos foram pixelados.

Em outra, Trump é visto conversando com uma mulher loira e Epstein aparece ao fundo. Na terceira, Trump surge sentado ao lado de uma mulher loira cujo rosto foi ocultado.

O ex-presidente Clinton aparece em uma foto com Epstein e Ghislaine Maxwell, sua ex-parceira e cúmplice, que cumpre uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores e outros crimes. Há também outras duas pessoas não identificadas.

Epstein, um investidor de sucesso, era amigo de pessoas ricas e poderosas, as quais frequentemente convidava para sua luxuosa casa no Caribe.

Em 2008, ele foi condenado por duas acusações relacionadas a crimes sexuais, incluindo solicitação de prostituição a uma menor. Cumpriu cerca de um ano de prisão em condições incomumente brandas. Depois, evitou acusações mais graves até 2019, quando foi detido e acusado de tráfico sexual de menores.

Ele morreu sob custódia em prisão preventiva em Nova York no mesmo ano. Sua morte foi declarada como suicídio.