Dinamarca denuncia 'guerra híbrida' após ataques cibernéticos russos

O governo dinamarquês atribui dois ataques cibernéticos, um durante as eleições municipais e regionais em novembro e outro contra uma estação de tratamento de água no fim de 2024, a grupos vinculados à Rússia, anunciou o ministro da Defesa da Dinamarca nesta quinta-feira (18).

O governo convocará o embaixador russo, confirmou Troels Lund Poulsen durante uma coletiva de imprensa.

Após os ataques cibernéticos no fim de 2024, algumas tubulações de água explodiram e várias casas foram afetadas, segundo o ministro.

Na véspera das eleições municipais e regionais na Dinamarca, os sites de vários partidos políticos, prefeituras, instituições públicas e de uma empresa de defesa ficaram inacessíveis devido a um ataque cibernético reivindicado por hackers pró-russos.

"Consideramos que é muito provável. Estamos muito seguros de que se trata de grupos pró-russos ligados ao Estado russo", afirmou o chefe do serviço de inteligência militar, Thomas Ahrenkiel.

"Tomamos inúmeras iniciativas e tomaremos outras, porque a forma de agir da Rússia é profundamente inaceitável", acrescentou Poulsen.

O governo planeja implementar uma nova rede de segurança cibernética e um centro de operações online.

"É muito grave poder atribuir os ataques ao Estado russo. Não se trata apenas de simpatizantes, mas um grupo diretamente vinculado à Rússia. Isto ressalta que a situação é especialmente grave", insistiu o ministro de Segurança Civil, Torsten Schack Pedersen, à televisão pública DR.

"Não estamos em situação de guerra e não estamos em situação de paz. Estamos em uma guerra híbrida", destacou.