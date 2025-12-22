Dinamarca convocará embaixador norte-americano após Trump nomear emissário especial para a Groenlândia

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou que está "profundamente indignado" com nomeação. Roni Rekomaa / Lehtikuva

A Dinamarca anunciou, nesta segunda-feira (22), que convocará o embaixador dos Estados Unidos e pediu a Washington que respeite sua soberania depois que o presidente Donald Trump nomeou um emissário especial para a Groenlândia – um território autônomo dinamarquês cobiçado pelo governo norte-americano

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump afirma que "precisa" da ilha de localização estratégica e rica em recursos naturais para garantir a segurança dos Estados Unidos. Ele se negou, inclusive, a descartar o uso da força para assumir o controle da Groenlândia.

O presidente norte-americano anunciou na noite de domingo (21) que designou o governador da Louisiana, o republicano Jeff Landry, como emissário especial dos Estados Unidos para a Groenlândia. O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, afirmou que está "profundamente indignado" com a nomeação.

Em sua rede Truth Social, Trump defendeu a nomeação: "Jeff compreende o quão essencial a Groenlândia é para a nossa segurança nacional e defenderá firmemente os interesses do nosso país para a segurança e a sobrevivência dos nossos aliados e, de fato, do mundo".

Landry agradeceu a Trump na rede social X pela "honra" e se declarou "voluntário para tornar a Groenlândia parte dos Estados Unidos". Também explicou que o novo cargo "não afeta de forma alguma" suas funções como governador da Louisiana.

Rasmussen declarou em uma entrevista ao canal local TV2 que a nomeação e as declarações eram "totalmente inaceitáveis". Também afirmou que o Ministério das Relações Exteriores convocará o embaixador dos Estados Unidos nos próximos dias "para obter uma explicação".

— Enquanto tivermos um reino na Dinamarca que compreenda a Dinamarca, as Ilhas Faroe e a Groenlândia, não podemos aceitar que alguém mine a nossa soberania — advertiu.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou que a nomeação "não muda nada para nós aqui em casa".

"Nós mesmos determinaremos o nosso futuro. A Groenlândia é o nosso país", escreveu no Facebook. "A Groenlândia pertence aos groenlandeses e a integridade territorial deve ser respeitada".

Localização estratégica

A maioria dos 57 mil habitantes da Groenlândia deseja a independência da Dinamarca, mas não quer fazer parte dos Estados Unidos, segundo uma pesquisa realizada em janeiro.

As autoridades, tanto da Dinamarca como da Groenlândia, insistem que a ilha não está à venda e a população decidirá seu futuro.

"A nomeação confirma o contínuo interesse dos Estados Unidos na Groenlândia", afirmou nesta segunda-feira o ministro dinamarquês das Relações Exteriores em um comunicado enviado à AFP

"Insistimos que todos, inclusive os Estados Unidos, devem demonstrar respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca", acrescentou.

A Groenlândia tem uma localização estratégica, entre a América do Norte e a Europa, no momento em que Estados Unidos, China e Rússia demonstram interesse crescente pelo Ártico, onde foram abertas rotas marítimas devido às mudanças climáticas e há grandes reservas de terras raras.

A localização da Groenlândia também a deixa na rota mais curta em caso de lançamentos de mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos.

Em agosto, a Dinamarca convocou o encarregado de negócios dos Estados Unidos após denúncias de tentativa de interferência na Groenlândia.

Pelo menos três funcionários de alto escalão do governo americano próximos a Trump foram vistos em Nuuk, a capital da Groenlândia, tentando identificar pessoas a favor e contra uma aproximação com os Estados Unidos, informou a imprensa dinamarquesa.