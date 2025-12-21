Dez corpos são encontrados em área de mata na Guatemala

Pelo menos 10 corpos foram localizados nos últimos três dias em uma área de mata na periferia leste da Cidade da Guatemala, informaram neste domingo (21) socorristas.

A Guatemala é assolada pela criminalidade, principalmente pela atuação das temidas gangues Barrio 18 e Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" pelo país centro-americano e pelos Estados Unidos.

Os corpos encontrados estavam em um barranco de uma estrada usada como lixão clandestino, onde criminosos costumam descartar cadáveres, segundo relatos dos bombeiros e da imprensa local.

O porta-voz dos bombeiros voluntários, Hans Lemus, disse a jornalistas que na sexta-feira foram encontrados dois corpos no local, motivo pelo qual as buscas continuaram com apoio de cães.

Lemus explicou que no sábado foram encontrados três corpos e uma ossada humana, e que neste domingo foram localizados outros quatro cadáveres "cobertos" por lençóis e sacos plásticos.

Até o momento, as autoridades de segurança não se pronunciaram sobre as descobertas.

No fim de outubro, socorristas encontraram nove corpos abandonados entre a vegetação sob uma ponte no município de Palencia, próximo à capital.

Quase metade da violência no país é atribuída pelas autoridades ao narcotráfico e às gangues que se dedicam à extorsão de comerciantes e empresários do transporte de passageiros.

Segundo números oficiais, a Guatemala fechou 2024 com uma taxa de homicídios de 16,1 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média mundial.