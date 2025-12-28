Deslocados começam a voltar para casa após trégua entre Camboja e Tailândia

Os primeiros deslocados pelo conflito fronteiriço entre Tailândia e Camboja começaram a retornar para suas casas neste domingo (28), um dia após o anúncio de um cessar-fogo, segundo as autoridades dos dois países.

Kanlaya Somjettana fugiu de seu vilarejo na província tailandesa de Surin, perto da fronteira em disputa, no início das hostilidades, 7 de dezembro, com o seu bebê de sete meses.

"Espero realmente que o cessar-fogo prossiga por muito tempo e que possamos voltar para casa", declarou por telefone à AFP em um abrigo. "Mas não voltarei até que as autoridades confirmem que é seguro".

"Vi dezenas de pessoas voltando para casa esta manhã. A maioria estava preocupada com o seu gado", acrescentou a jovem de 21 anos. "Ninguém disse que poderiam retornar, mas ouvimos no noticiário que havia um cessar-fogo".

Os dois países anunciaram no sábado (27) uma trégua após três semanas de confrontos ao longo da fronteira de 800 quilômetros, cujo traçado no período colonial francês está no centro do conflito de décadas.

Segundo os dados oficiais, 47 pessoas morreram - 26 do lado tailandês e 21 do lado cambojano - e quase um milhão foram deslocadas pelo conflito das últimas semanas.

Prapas Sornchaidee, oficial da Força Aérea tailandesa, declarou à AFP que não foram registrados tiros nas 24 horas posteriores à entrada em vigor da trégua.

"As agências de segurança estão debatendo (a situação) e os habitantes começaram a regressar para suas casas", afirmou.

O ministro da Defesa da Tailândia, Nattaphon Narkphanit, mencionou no sábado um "período de observação" de 72 horas para avaliar o cumprimento da trégua.

A situação na área de fronteira está "calma", informou o Ministério da Defesa do Camboja. Os moradores, no entanto, ainda não receberam autorização das autoridades para retornar.