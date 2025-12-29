Descarrilamento de trem deixa 13 mortos e 98 feridos no México

Trem transportava 250 passageiros no momento do acidente. RUSVEL RASGADO / AFP

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 98 ficaram feridas após um trem sofrer um acidente no Estado de Oaxaca, no sul do México, informaram as autoridades no domingo (28). O veículo com 250 pessoas a bordo havia saído de Salina Cruz, em Oaxaca, na costa do Pacífico, e seguia para Coatzacoalcos, no Estado de Veracruz, no Golfo do México.

"Em decorrência deste acidente, 139 pessoas encontram-se fora de perigo, 98 feridas (…) e, lamentavelmente, 13 pessoas perderam a vida", informou em comunicado a Marinha do México, que opera a linha ferroviária.

Por sua vez, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou que os feridos estão em hospitais das localidades de Matías Romero, Salina Cruz, Juchitán e Ixtepec, todas em Oaxaca. "Dei instruções para que o secretário da Marinha e o subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Governo se desloquem até o local e atendam as famílias de forma pessoal", acrescentou em uma publicação na rede social X.

Leia Mais O que ficar atento para os últimos dias do ano na geopolítica

Segundo a Marinha, o acidente ocorreu na altura de Nizanda, quando houve o descarrilamento da locomotiva principal do trem, composto por duas locomotivas e quatro vagões.

Investigações

A Marinha acrescentou que está em coordenação com as autoridades de transporte para determinar as causas dos fatos e recuperar a operacionalidade da via férrea.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral do país informou que abriu investigações para apurar os motivos do acidente. "Agentes do Ministério Público da procuradoria federal em Oaxaca, assim como equipes periciais e policiais, estão se coordenando com autoridades federais e estaduais para realizar as investigações pertinentes", afirmou a procuradora-geral Ernestina Godoy na rede social X.

O trem cumpria a rota do chamado Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec, que liga o Golfo do México ao Oceano Pacífico e costuma transportar cargas e passageiros. Ele foi inaugurado em 2023.

Leia Mais Apesar da indefinição de prazos, otimismo para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia