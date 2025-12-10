Desabamento de prédios deixa ao menos 22 mortos no Marrocos

Dois prédios de quatro andares desabaram durante a noite de terça-feira, 9, na cidade marroquina de Fez, deixando ao menos 22 pessoas mortas no segundo desabamento fatal ocorrido neste ano, disseram as autoridades do Marrocos nesta quarta-feira, 10.
A agência de notícias estatal do país informou que os dois prédios residenciais abrigavam oito famílias. Dezesseis pessoas ficaram feridas no desabamento e foram encaminhadas para um hospital próximo para receber tratamento. As autoridades disseram que o bairro foi isolado e que as buscas e o resgate continuavam.
Não estava claro o que causou o desabamento ou quantas pessoas estavam desaparecidas na manhã desta quarta-feira, pelo horário local.
Fez é a terceira cidade mais populosa de Marrocos e uma das sedes da Copa Africana de Nações deste mês e da Copa do Mundo de 2030. É mais conhecida por sua cidade murada, repleta de souks medievais (mercados). Mas, além do turismo, é também um dos centros urbanos mais pobres do país, onde a infraestrutura precária é comum em muitos bairros.
Outro desabamento em maio matou 10 pessoas e feriu outras sete em um prédio que já estava programado para ser isolado, de acordo com o portal marroquino Le360.
Os códigos de construção muitas vezes não são aplicados em Marrocos, especialmente em cidades antigas onde é comum encontrar prédios residenciais antigos.
A falta de serviços básicos foi um dos principais focos dos protestos que tomaram conta do país no início deste ano, com manifestantes criticando o governo por investir em novos estádios em vez de combater a desigualdade na saúde, educação e outros serviços públicos.
Uma versão anterior desta matéria descrevia a cidade de Fez como a segunda maior cidade de Marrocos. Na verdade, ela é a terceira cidade mais populosa do país. (Com agências internacionais)