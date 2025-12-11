Déficit comercial dos EUA cai a menor nível desde 2020

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu repentinamente em setembro, atingindo seu menor nível desde 2020, graças a um aumento mais acentuado nas exportações do que nas importações, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Departamento de Comércio.

As exportações subiram 3%, para US$ 289,3 bilhões (R$1,58 trilhão) enquanto as importações aumentaram apenas 0,6%, com a entrada em vigor das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O déficit comercial caiu 10,9% em setembro, para US$ 52,8 bilhões (R$ 288 bilhões), o menor nível desde meados de 2020, durante a pandemia de covid-19.

Os dados comerciais são os mais recentes de uma série de relatórios econômicos adiados por uma paralisação recorde do governo federal entre outubro e novembro, causada pela falta de acordo político sobre o orçamento nacional.

Devido ao 'shutdown', autoridades e empresas tiveram que tomar decisões políticas e comerciais sem indicadores fundamentais para a maior economia do mundo.

Os aumentos tarifários impostos por Trump a dezenas de parceiros comerciais dos EUA também impactaram as importações do país em agosto.

Os fluxos comerciais foram fortemente condicionados este ano às iminentes alterações nas tarifas, já que os importadores se apressaram em garantir seus estoques antes dos aumentos previstos.

Pesquisas com economistas realizadas pela Dow Jones Newswires e pelo The Wall Street Journal previam que o déficit comercial atingiria US$ 62 bilhões (R$ 338 bilhões).