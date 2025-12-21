Mundo

Bogota

Da Colômbia a Darfur: como opera a rede que alicia mercenários para a guerra no Sudão

AFP

Valentín DÍAZ, con Bahira Amin en El Cairo, Patricio Arana y Yann Schreiber en París y periodistas de la AFP en Puerto Sudán y Nairobi

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS