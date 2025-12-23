Cuba critica Trump e diz que EUA usam crise do fentanil como pretexto militar

O governo cubano criticou nesta terça-feira, 23, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de declarar o fentanil como uma arma de destruição em massa e alertou que o republicano pretende usar o grave consumo dessa substância como uma desculpa para atacar países latino-americanos.

"O consumo de fentanil é um problema real e grave", expressou o chanceler Bruno Rodríguez em sua conta na rede social X. No entanto, "sua designação como arma de destruição em massa é outro esforço do governo dos EUA para construir pretextos enganosos para desencadear ações de guerra contra Estados soberanos na América Latina e no Caribe, derrubar governos legítimos e usurpar os recursos naturais de outros povos", acrescentou.

Trump assinou na semana passada um decreto classificando o fentanil, um poderosíssimo fármaco opióide aprovado para uso analgésico, mas que causou uma crise sanitária por vício e overdose nos EUA, como uma "arma de destruição em massa".

A medida gerou preocupação até mesmo entre os países vizinhos, especialmente no México, devido às implicações políticas. (COM INFORMAÇÕES DA AP)