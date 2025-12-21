Cristina Kirchner passa por cirurgia de apendicite em Buenos Aires

Kirchner foi condenada a seis anos de prisão em junho deste ano. TOMAS CUESTA / AFP

A ex-presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que está em prisão domiciliar, fez uma cirurgia de apendicite na noite deste sábado (20) após ser internada com quadro de dores abdominais. As informações são dos jornais La Nación e Folha de S.Paulo.

A peronista de 72 anos deixou sua casa, no bairro Constitución, em Buenos Aires, pela primeira vez desde que foi condenada a seis anos de prisão por corrupção, em junho deste ano. Com autorização judicial, a ex-presidente foi transferida para o Sanatório Otamendi, no bairro Recoleta.

Segundo a centro médico, Kirchner está "evoluindo até o momento sem complicações pós-operatórias".

Apoiadores de Cristina se reuniram em frente ao local para demonstrar solidariedade. A prefeita de Quilmes e líder peronista, Mayra Mendoza, visitou a ex-presidente.

Foi no Sanatório Otamendi que Cristina tratou o seu último problema de saúde registrado. Em 2021, a peronista foi submetida a uma histerectomia, cirurgia de remoção do útero.

Antes, em 2012, quando estava em seu segundo mandato, passou por uma operação para retirada da glândula tireoide. Em 2013, teve de ser internada por um hematoma na cabeça, que exigiu cirurgia e descanso prolongado.