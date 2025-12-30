Criminosos em Singapura enfrentam pena de até 24 chibatadas

Criminosos envolvidos em golpes financeiros em Singapura enfrentam,a partir desta terça-feira (30), o risco de uma punição de até 24 chibatadas, em casos considerados graves, com a entrada em vigor de uma lei que autoriza a pena.

A cidade-Estado intensificou a pressão contra redes criminosas após registrar um número recorde de golpes financeiros. O Ministério do Interior afirmou que "combater as fraudes é uma prioridade nacional".

A segunda maior economia do Sudeste Asiático registrou perdas de mais de 2,8 bilhões de dólares (15 bilhões de reais) em golpes do ano de 2020 até o primeiro semestre de 2025, informou a ministra do Interior, Sim Ann, em novembro, quando pressionou o Parlamento a aprovar a lei.

No período, foram registrados 190.000 casos de golpes, acrescentou a ministra.

A chibatada para golpistas é parte das emendas aprovadas em novembro pelo Parlamento e será aplicada além de outras punições, como multas e prisão.

"Sim, entra em vigor hoje, 30 de dezembro de 2025", declarou a ministra do Interior à AFP.

Os golpistas, membros de redes de fraude e seus recrutadores "enfrentarão uma punição com pelo menos seis e até 24 açoites", afirmou o ministério em um comunicado prévio.

Os centros de fraude cibernética, que enganam estrangeiros para trabalhar em golpes vinculados a falsos romances online ou criptomoedas, proliferaram no sudeste asiático nos últimos anos.

A polícia de Singapura anunciou, por exemplo, ter apreendido mais de 115 milhões de dólares em bens vinculados a Chen Zhi, um magnata britânico-cambojano acusado de manter campos de trabalho forçado no Camboja que também operam como centros de golpes bilionários.