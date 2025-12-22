Cotação do ouro bate recorde com possível corte de juros nos Estados Unidos

Os preços do ouro e da prata dispararam nesta segunda-feira (22), atingindo novos recordes históricos como ativos de refúgio em meio à incerteza em torno da crise entre os Estados Unidos e a Venezuela e à possibilidade de novos cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (banco central dos EUA).

Os dois metais preciosos foram "impulsionados pela escalada das tensões" entre os Estados Unidos e a Venezuela, observou Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos iniciou uma "perseguição ativa" a um navio petroleiro no Caribe no domingo, um dia depois de a mesma força ter apreendido uma segunda embarcação nessas águas suspeita de transportar petróleo venezuelano sujeito a sanções.

O ouro subiu para 4.420,30 dólares (R$ 24.379,72 na cotação atual) a onça nesta segunda-feira, e a prata chegou a 69,45 dólares (R$ 383,04) a onça.

"Os investidores buscam se proteger dos riscos no final do ano", disse Neil Wilson, da Saxo Markets.

Além disso, ele destacou que essa alta nos preços é uma resposta aos fracos números do emprego e da inflação divulgados na semana passada nos Estados Unidos, o que reforça a expectativa de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros novamente no próximo ano.

O recorde anterior do ouro era de 4.381,52 dólares, registrado em outubro (cerca de R$23.828,45 na cotação de outubro).

As Bolsas asiáticas também operaram em alta nesta segunda-feira, diante da perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos.

As Bolsas de valores de Hong Kong, Xangai, Sydney, Singapura, Wellington, Taipé e Manila registraram ganhos significativos.

Tóquio registrou uma das altas mais expressivas, com um aumento de 2%, em parte devido à desvalorização do iene.

Os metais preciosos, um investimento refúgio em tempos de crise, se beneficiaram das preocupações geopolíticas, em um momento em que os Estados Unidos intensificam o bloqueio do petróleo contra a Venezuela e que a Ucrânia ataca um navio-tanque da frota fantasma russa no Mediterrâneo.

Os preços do petróleo também subiram, com o Brent do Mar do Norte, para entrega em fevereiro, aumentando 1,90%, para 61,62 dólares (R$ 339,85) o barril às 11h30 GMT (08h30 no horário de Brasília).

O West Texas Intermediate (WTI) dos EUA para fevereiro teve alta de 1,93%, a 57,61 dólares (R$ 317,74).