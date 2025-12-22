Cotação do ouro bate recorde com possível corte de juros nos Estados Unidos

A cotação do ouro disparou nesta segunda-feira (22) e registrou um valor histórico diante do otimismo de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) adotará novos cortes de juros ao longo do próximo ano.

O metal precioso alcançou o preço máximo de 4.383,76 dólares (24.315 reais) no início da sessão, após uma série de dados divulgados na semana passada que evidenciaram a fragilidade do mercado de trabalho americano e a desaceleração inflacionária, o que dá margem ao Fed para aliviar ainda mais a política monetária.

O recorde anterior do ouro era de 4.381,52 dólares, registrado em outubro.

As Bolsas asiáticas também operaram em alta nesta segunda-feira, diante da perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos.

Os metais preciosos, um investimento refúgio em tempos de crise, são beneficiados pelas preocupações geopolíticas.