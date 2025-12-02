Coreia do Sul: Parlamento aprova orçamento de US$ 495,8 bilhões em 2026 para impulsionar IA

O parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira um orçamento de 727,9 trilhões de won (US$ 495,8 bilhões) para o próximo ano, endossando o amplo plano do presidente Lee Jae Myung de revitalizar a economia por meio de investimentos agressivos em inteligência artificial e outros setores estratégicos.

O desembolso representa um aumento de 8,1% em relação ao plano orçamentário inicial deste ano e crescerá a uma taxa mais de três vezes superior ao ritmo de expansão do orçamento de 2025. A aceleração ocorre enquanto o país enfrenta a pressão tarifária dos EUA e os crescentes custos de bem-estar associados a uma das populações que envelhecem mais rapidamente no mundo.

Partidos rivais chegaram a um acordo de última hora sobre o orçamento nacional de 2026. O partido governista, Partido Democrático da Coreia, e o principal partido de oposição, Poder Popular, finalizaram o acordo durante uma reunião de seus líderes no início do dia (horário local).