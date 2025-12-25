Coreia do Norte divulga fotos de submarino nuclear em visita de Kim Jong Un

A Coreia do Norte divulgou fotos da construção de um submarino nuclear nesta quinta-feira, 25, com fotos da mídia estatal mostrando um casco praticamente concluído. Enquanto isso, o líder Kim Jong-Un condenava a tentativa da rival Coreia do Sul de adquirir a tecnologia.

A agência oficial de notícias da Coreia do Norte, Korean Central News Agency, informou que Kim visitou um estaleiro para inspecionar a construção do que o país asiático descreve como um submarino movido a energia nuclear de 8,7 mil toneladas, que o líder chamou de um passo crucial na modernização e no armamento nuclear da marinha da Coreia do Norte.

A nação comandada por Kim Jong-Un indicou que planeja armar o submarino com armas nucleares, chamando-o de "submarino estratégico com mísseis guiados" ou "submarino estratégico de ataque nuclear".

Durante a visita, Kim descreveu os esforços da Coreia do Sul para adquirir seu próprio submarino nuclear como um "ato ofensivo" que viola gravemente a segurança e a soberania marítima do Norte. As movimentações de Seul nesse sentido têm sido apoiadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,

Kim disse que o plano sul-coreano reforça ainda mais a necessidade de avançar e armar nuclearmente a marinha da Coreia do Norte, e afirmou que a conclusão de seu submarino movido a energia nuclear seria uma mudança "histórica" no fortalecimento de sua dissuasão nuclear contra o que ele chamou de ameaças inimigas.

A agência não especificou quando Kim visitou o estaleiro, mas divulgou fotos mostrando-o inspecionando uma enorme embarcação de cor vinho, revestida com o que parece ser tinta anticorrosiva. O equipamento está em construção dentro de um salão de montagem, onde aparecem também altos funcionários e sua filha.

Foi a primeira vez que a mídia estatal norte-coreana divulgou imagens do submarino desde março, quando mostrou principalmente as seções inferiores da embarcação.

Não ficou claro o quanto a Coreia do Norte está perto de concluir o projeto. Mas, como os submarinos são normalmente construídos de dentro para fora, a divulgação do que parece ser um casco praticamente concluído sugere que muitos componentes essenciais, incluindo o motor e possivelmente o reator, já estão instalados, disse Moon Keun-sik, especialista em submarinos da Universidade Hanyang, em Seul.

"Mostrar a embarcação inteira agora parece indicar que a maior parte do equipamento já foi instalada e que ela está quase pronta para ser lançada à água", disse Moon, ex-oficial de submarinos da Marinha sul-coreana, que acredita que o submarino norte-coreano poderá ser testado no mar dentro de alguns meses.

Submarino nuclear é o próximo grande objetivo militar

Um submarino movido a energia nuclear era um dos itens da longa lista de armas sofisticadas que Kim anunciou durante importante conferência política em 2021, chamada por ele para discutir ameaças que partem dos Estados Unidos. Outras armas eram mísseis balísticos intercontinentais movidos a combustível sólido, armas hipersônicas, satélites espiões e mísseis com ogivas múltiplas.

A Coreia do Norte realizou uma série de testes para desenvolver alguns desses sistemas e recentemente revelou um novo contratorpedeiro naval, que Kim saudou como um grande passo para expandir o alcance operacional e as capacidades de ataque preventivo das forças nucleares do país.

Se a Coreia do Norte obtiver um submarino capaz de operar furtivamente por longos períodos e lançar mísseis debaixo d'água, seria um desenvolvimento preocupante para seus vizinhos, pois tais lançamentos seriam difíceis de detectar com antecedência. Mas há dúvidas sobre se a Coreia do Norte, fortemente empobrecida e alvo de sanções, poderia obter recursos e tecnologia para construir submarinos movidos a energia nuclear.

Alguns especialistas dizem que o recente alinhamento da Coreia do Norte com a Rússia - incluindo o envio de milhares de soldados e equipamentos militares para apoiar a guerra do presidente Vladimir Putin na Ucrânia - pode ter ajudado o país a receber tecnologias cruciais em troca.

Embora alguns analistas suspeitem que a Coreia do Norte possa ter buscado um reator da Rússia, possivelmente de um submarino russo aposentado, Moon disse que é mais provável que a Coreia do Norte tenha projetado seu próprio reator, possivelmente recebendo assistência tecnológica da Rússia.

Coreia do Sul busca seu próprio submarino nuclear

Durante cúpula com Trump em novembro, o presidente sul-coreano Lee Jae Myung pediu apoio da Casa Branca aos esforços da Coreia do Sul para adquirir submarinos nucleares, ao mesmo tempo em que reafirmou o compromisso de aumentar gastos com defesa para aliviar a carga sobre os Estados Unidos.

Trump disse posteriormente que os Estados Unidos estão abertos a compartilhar tecnologia sigilosa para permitir que a Coreia do Sul construa um submarino nuclear, mas não está claro onde e quando a embarcação seria construída e como Seul obteria o combustível nuclear e a tecnologia de reator.

Em outra reportagem, a KCNA disse que Kim supervisionou na quarta-feira, 24, os testes de novos mísseis antiaéreos disparados contra o mar. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse posteriormente que detectou o lançamento de vários mísseis pelo Norte a partir de uma cidade costeira do leste e que as agências de inteligência sul-coreanas e americanas avaliavam os detalhes das armas.

As tensões na Península Coreana agravaram-se nos últimos anos, à medida que Kim acelerou seu programa nuclear militar e aprofundou a aliança com Moscou, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia.