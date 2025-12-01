Conservadores lideram eleição presidencial em Honduras após contagem parcial

Com 43% das urnas apuradas na madrugada desta segunda-feira, 1, os conservadores Nasry "Tito" Asfura (Partido Nacional) e Salvador Nasralla (Partido Liberal) lideram a disputa presidencial em Honduras, com 40,54% e 38,99% dos votos, respectivamente. A candidata governista Rixi Moncada, do LIBRE, aparece em terceiro lugar, com 19,49%.

O pleito ocorre dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intervir na corrida eleitoral ao endossar Asfura e anunciar que pretende perdoar o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, condenado a 45 anos por narcotráfico nos Estados Unidos.

Nasralla afirmou que a disputa permanece "apertada", enquanto Moncada disse que só comentará os resultados preliminares nesta segunda-feira e sinalizou desconfiança quanto à contagem parcial. Os resultados oficiais serão anunciados após o avanço da apuração pelo Conselho Nacional Eleitoral. Fonte: Associated Press.