Congresso do Partido Comunista de Cuba é adiado devido à crise econômica

O nono congresso do Partido Comunista de Cuba (PCC), previsto para abril, foi adiado devido à grave crise econômica que assola o país, anunciaram, neste domingo (14), os veículos de comunicação estatais cubanos.

Os congressos do PCC, o único partido legal em Cuba, são realizados, geralmente, a cada cinco anos, salvo em circunstâncias excepcionais.

A decisão de adiar a instância foi tomada no sábado (13) em uma reunião plenária do Comitê Central do partido, por proposta do ex-presidente Raúl Castro, de 94 anos, que atua como membro do Parlamento desde que deixou a presidência do PCC em 2021, mas mantém grande influência política.

"A proposta (...) foi tornada pública pelo Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista e Presidente da República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, em uma carta lida perante a sessão plenária", informou Cubadebate em seu site.

Em sua carta, Castro destaca sua posição de que os congressos devem acontecer dentro dos prazos previstos, mas afirma que desta vez é conveniente adiar sua realização para "dedicar o ano de 2026 a nos recuperarmos em tudo o que for possível".

A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Comitê Central, segundo o Cubadebate.

Cuba, com 9,7 milhões de habitantes, está imersa em uma grave crise econômica há cinco anos, devido aos efeitos combinados do endurecimento das sanções americanas, da baixa produtividade da sua economia de planejamento centralizado, do colapso do turismo e do fracasso da reforma monetária.