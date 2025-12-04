Companhias aéreas do Panamá suspendem voos para a Venezuela

As companhias aéreas panamenhas Copa Airlines e Wingo suspenderam voos de e para a Venezuela por dois dias. As empresas se juntam a outras oito que cancelaram voos para o país após um alerta da autoridade de aviação dos Estados Unidos sobre um aumento na atividade militar no Caribe.

Ambas as companhias aéreas anunciaram em comunicados publicados nesta quinta-feira, 4, que "devido a problemas intermitentes com um dos sinais de navegação da aeronave" relatados por seus pilotos, tomaram "a decisão preventiva de suspender temporariamente os voos de e para Caracas na quinta-feira, 4 de dezembro, e na sexta-feira, 5 de dezembro de 2025".