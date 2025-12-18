Começa apuração que definirá vencedor das eleições em Honduras

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) de Honduras iniciou nesta quinta-feira (18) a apuração de algumas atas de votação que definirá o ganhador do pleito presidencial realizado em 30 de novembro, anunciou a entidade.

Esta recontagem de atas com "inconsistências" estava suspensa por denúncias de fraude de alguns partidos, que foram descartadas pela missão eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Com a presença de observadores nacionais e internacionais, inicia-se a apuração especial", indicou na rede social X a presidente do CNE, Ana Paola Hall.