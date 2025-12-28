Colisão de helicópteros mata piloto nos Estados Unidos

Um piloto morreu após a colisão no ar de dois helicópteros em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na manhã deste domingo, 28. As autoridades confirmaram que o comandante da outra aeronave ficou gravemente ferido e foi encaminhado para hospital.

O acidente teria ocorrido por volta das 11h25 (horário local), nas proximidades do Aeroporto Municipal de Hammonton. O município está no sul de Nova Jersey, a cerca de 50 quilômetros da Filadélfia.

Com a colisão, as aeronaves caíram, uma delas em espiral e em meio a uma nuvem de fumaça, como mostram vídeos publicados nas redes sociais. O incêndio foi posteriormente extinto pelos bombeiros.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), apenas os pilotos estavam a bordo das aeronaves. O caso envolveu helicópteros dos modelos Enstrom F-28A e Enstrom 280C.