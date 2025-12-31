Choque entre trens em via para Machu Picchu deixa um morto e 40 feridos

Acidente aconteceu em rota ferroviária de via única. CAROLINA PAUCAR / AFP

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas nesta terça-feira (30) em uma colisão frontal envolvendo dois trens turísticos na rota para Machu Picchu, no sudeste do Peru, informaram as autoridades.

A vítima fatal foi identificada como Roberto Cárdenas, maquinista de um dos trens, segundo o Ministério Público provincial de Cusco.

O acidente ocorreu por volta de 13h20 locais (15h20 em Brasília) na rota ferroviária de via única que liga a localidade de Ollantaytambo com Machu Picchu, na região andina de Cusco.

Um trem da empresa PeruRail colidiu de frente com outro da empresa Inca Rail, por razões que ainda são desconhecidas. As autoridades não detalharam de imediato a nacionalidade dos feridos.

O Ministério Público informou que está tentando identificar os turistas feridos e que determinou a transferência destes para um centro de saúde em Ollantaytambo.

Também tentam determinar quantos passageiros viajavam nos trens.

O número de feridos, que inicialmente foi estimado em 15 pessoas, subiu para 40. De acordo com o Ministério da Saúde de Cusco, há pessoas de diversas nacionalidades e a maioria sofreu contusões fortes devido ao choque entre os trens.

Dezenas de passageiros que saíram ilesos foram evacuados para estações próximas.

Serviço suspenso

Para chegar a Machu Picchu, cidade pré-hispânica inca declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1983, os visitantes utilizam um trem e um ônibus que leva à famosa cidadela.

O sítio arqueológico, principal atrativo turístico do Peru, recebe cerca de 4.500 visitantes por dia em média.

O serviço foi suspenso até segundo aviso, anunciou a empresa concessionária.