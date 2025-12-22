China critica falas do Japão sobre arma nuclear e apreensão de petroleiro da Venezuela por EUA

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China teceu críticas a ações recentes envolvendo Estados Unidos e Japão. Segundo o governo chinês, sobre o país norte-americano, a apreensão de um navio petroleiro ligado à Venezuela pelos EUA teve viés "arbitrário" e constitui "uma grave violação do direito internacional".

O porta-voz reiterou que a China "sempre se opõe a sanções unilaterais ilegais, sem base no direito internacional e sem autorização do Conselho de Segurança da ONU", acrescentando que a Venezuela tem o direito de desenvolver cooperação externa e defender seus direitos e interesses legítimos.

Ao tratar de declarações feitas por um alto funcionário japonês sobre a possibilidade de o país possuir armas nucleares, por sua vez, o porta-voz afirmou que a China rechaça as declarações. De acordo com ele, comentários desse tipo representam "uma provocação aberta à ordem internacional do pós-guerra e ao regime de não proliferação nuclear", além de uma "grave ameaça à paz e à estabilidade regionais e internacionais".

O governo chinês sustenta que tais falas não podem ser tratadas como atitudes individuais e defende que a comunidade internacional mantenha elevada vigilância e firme oposição a esse tipo de posicionamento por parte do Japão.