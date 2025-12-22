China anuncia tarifas temporárias de até 42,7% para laticínios da UE

A China anunciou nesta segunda-feira (22) que implementará tarifas temporárias sobre alguns "produtos lácteos" da União Europeia (UE), uma medida que aumenta a tensão comercial com o bloco.

Os "depósitos tarifários", que variam entre 21,9% e 42,7%, entram em vigor na terça-feira (23) e afetam uma série de produtos, incluindo queijo fresco e processado, queijo azul e alguns tipos de leite e creme, informou o Ministério do Comércio de Pequim em um comunicado.

As autoridades chinesas iniciaram uma investigação sobre subsídios aos produtos em agosto de 2024, após um pedido da Associação Chinesa de Laticínios. A investigação terminará em fevereiro.

O Ministério do Comércio da China afirmou que as conclusões preliminares indicam uma ligação entre os subsídios da UE e "danos substanciais" à sua indústria nacional de laticínios.

O anúncio das autoridades chinesas acontece após Pequim ter adotado na semana passada "tarifas antidumping" às importações de carne suína da UE por cinco anos.

As tarifas entraram em vigor em 17 de dezembro e variam entre 4,9% e 19,8%, uma redução na comparação com as taxas temporárias de 15,6% a 62,4% que estavam em vigor desde setembro.