Chile protesta contra declarações 'inaceitáveis' do presidente da Colômbia sobre Kast

O Chile protestou perante a Colômbia nesta segunda-feira (15) por considerar "inaceitáveis" as declarações do presidente colombiano, Gustavo Petro, contra o mandatário eleito chileno, José Antonio Kast, a quem se referiu como "filho de Hitler", após sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais.

O governo de esquerda de Gabriel Boric demonstrou incômodo com Petro, um de seus aliados na região, após sua mensagem no X lamentando a vitória do líder da extrema direita sobre a esquerdista Jeannette Jara.

"Entregamos uma nota de protesto ao embaixador da Colômbia no Chile para manifestar nosso incômodo pelas declarações inaceitáveis do presidente da Colômbia em relação à eleição presidencial em nosso país", disse o chanceler chileno, Alberto van Klaveren, em declaração à imprensa.

Em sua conta no X, Petro comentou, após a vitória de Kast, que "o fascismo avança", e acrescentou que jamais daria "a mão a um nazista e a um filho de nazista".

"Triste que Pinochet teve que se impôr à força, mas mais triste agora é que as pessoas elejam seu Pinochet: eleitos ou não, são filhos de Hitler e Hitler mata as pessoas", acrescentou.

Admirador da ditadura de Augusto Pinochet, Kast é o caçula de dez filhos de um casal de alemães que emigrou para o Chile e construiu um próspero negócio de embutidos, herdado pelo presidente eleito.

Investigações jornalísticas revelaram em 2021 que seu pai foi membro do partido nazista de Adolf Hitler.

Mas Kast afirmou que ele foi um recruta forçado do Exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial e negou que fosse nazista.

As declarações de Petro "constituem uma falta de respeito e uma intromissão imprópria em assuntos de política interna, e não só atacam o presidente eleito, mas a decisão soberana do povo do Chile", acrescentou o chanceler van Klaveren.

Kast assumirá a Presidência em 11 de março para um mandato de quatro anos.