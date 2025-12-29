Chefe da ONU pede seriedade em 2026 frente ao 'caos' mundial

Em sua mensagem de Ano Novo, a ONU descreveu um mundo mergulhado no caos e pediu seriedade aos líderes para se concentrarem nos problemas enfrentados pela população e no planeta para sair de uma situação de "violência" e "divisão".

As Nações Unidas passam por momentos críticos: dos 45 bilhões de dólares (249 bilhões de reais) solicitados em 2025 para financiar projetos, só arrecadaram 12 bilhões (66 bilhões de reais), o montante mais baixo em uma década.

Esses recursos permitiram ajudar apenas 98 milhões de pessoas, ou seja, 25 milhões a menos do que no ano anterior.

"Ao entrar no novo ano, o mundo se encontra em uma encruzilhada. O caos e a incerteza nos cercam. Divisão. Violência. Colapso climático. E violações sistemáticas do direito internacional", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, em uma mensagem em vídeo.

Com múltiplos conflitos ativos, como o da Ucrânia, os líderes mundiais têm a obrigação de fazer o possível para aliviar o sofrimento humano, assim como de combater a mudança climática e mitigar suas consequências.

"Faço um apelo aos líderes de todo o mundo: sejam sérios. Escolham as pessoas e o planeta acima da dor", disse Guterres.

O chefe da ONU criticou o aumento dos gastos militares dos países em quase 10% este ano, alcançando 2,7 trilhões de dólares (14,95 trilhões de reais), o que representa 13 vezes o gasto mundial total em ajuda ao desenvolvimento.

As guerras estão causando estragos em níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial, acrescentou.

"Neste novo ano, vamos colocar as prioridades em ordem. Um mundo mais seguro começa investindo mais no combate à pobreza e menos em guerras. A paz deve prevalecer", disse Guterres, que em 2026 deixará o cargo de secretário-geral.

Grande parte da redução nos fundos para o desenvolvimento deve-se aos cortes determinados por Donald Trump nesse setor.