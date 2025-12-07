Centenas de livros do Museu do Louvre são danificados devido vazamento de água

Museu do Louvre tem enfrentado dificuldades para garantir a segurança de sua infraestrutura. Thibaud MORITZ / AFP

Um vazamento de água causou danos a centenas de livros no departamento de antiguidades egípcias do Museu do Louvre, em Paris, revelando novas deficiências na infraestrutura do museu, poucas semanas após um roubo milionário de joias expor falhas no sistema de segurança.

Segundo o site especializado La Tribune de l'Art, cerca de 400 obras raras foram afetadas pelo desgaste das tubulações. A publicação ressalta que, há anos, o setor busca recursos para preservar o acervo, mas sem êxito.

O incidente ocorreu no dia 27 de novembro, afetando também os escritórios do departamento, que foram interditados.

Em entrevista ao canal de notícias francês BFM TV, o vice-administrador do Louvre, Francis Steinbock, afirmou que o vazamento atingiu uma das três salas da biblioteca e que entre 300 e 400 livros foram danificados — o número exato ainda está sendo verificado.

Dificuldades no museu

Em outubro, quatro ladrões furtaram joias avaliadas em US$ 102 milhões (mais de R$ 550 milhões) à luz do dia, revelando falhas significativas na segurança do museu.

No mês seguinte, problemas estruturais resultaram no fechamento parcial da ala de vasos gregos e dos escritórios.