Casa Branca: Trump está frustrado com Rússia e Ucrânia e por conversas 'insignificantes'

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira, 11, que o presidente dos EUA, Donald Trump, está frustrado com as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e que está "cansado de conversas insignificantes". "Se houver uma chance real de assinar um acordo de paz, enviaremos um representante para as negociações", disse ela, em coletiva de imprensa, ao responder uma pergunta sobre uma nova reunião com ambos os lados. "Continuamos engajados em acabar com a guerra da Ucrânia", acrescentou.

À respeito da embarcação venezuelana apreendida ontem, ela comentou que a questão está passando por processo de confisco. "Os EUA pretendem apreender o petróleo, mas seguirão o processo legal; Trump vê apreensão de petroleiros como efetivação da política de sanções dos EUA."

Leavitt também se recusou a comentar sobre a futura decisão de Trump para a nova presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), afirmando que "ela cabe ao presidente", mas reafirmou que ele acha que mais deveria ser feito em relação aos cortes de juros.

Os chips H200 da Nvidia vão para a China apenas após inspeção nos EUA, confirmou a secretária, que garantiu que os chips mais avançados Blackwell não estão incluídos no acordo com Pequim.