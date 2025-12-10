Capacetes azuis da ONU denunciam disparos israelenses contra patrulha no Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) informou, nesta quarta-feira (10), que forças israelenses abriram fogo contra seus soldados de paz no dia anterior, no sul do país, perto da fronteira de fato com Israel, mas não houve relatos de feridos.

"Ontem, soldados do exército israelense a bordo de um tanque Merkava abriram fogo contra soldados de paz da ONU que patrulhavam em um veículo ao longo da Linha Azul", na fronteira com Israel, disse a Unifil em um comunicado.

O organismo acrescentou que "não houve feridos" e que foi disparada "uma rajada de dez balas de metralhadora contra o comboio e outras quatro rajadas de dez balas perto dele".

Este é o incidente mais recente desse tipo denunciado pelas forças da ONU no sul do Líbano.

A Unifil trabalha com o exército libanês na aplicação do acordo de cessar-fogo que pôs fim, em 27 de novembro de 2024, a mais de um ano de conflito entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel, incluindo dois meses de guerra aberta.

A força internacional afirmou que tanto os capacetes azuis quanto o tanque israelense estavam em território libanês no momento do incidente, e que o exército israelense foi informado com antecedência sobre a localização e o horário da patrulha de manutenção da paz.

"Os capacetes azuis pediram ao exército israelense que cessasse os disparos por meio dos canais de ligação da Unifil (...) Felizmente, não houve feridos", indicou.

O exército israelense ainda ocupa cinco posições no sul do Líbano e costuma realizar bombardeios em território libanês, apesar do acordo, em operações que alega serem contra o Hezbollah.