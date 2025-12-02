Canadá se junta a fundo de defesa da UE enquanto busca diversificar gastos para além dos EUA

O Canadá se juntou a um importante fundo de defesa da União Europeia, disse o escritório do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, na segunda-feira, enquanto o país busca diversificar seus gastos militares para além dos Estados Unidos.

O plano permite que empresas de defesa canadenses tenham acesso a um programa de empréstimos da UE de 150 bilhões de euros (US$ 170 bilhões), conhecido como Ação de Segurança para a Europa, ou SAFE. Isso permitiria que empresas canadenses garantissem empréstimos baratos, apoiados pela UE, para adquirir equipamentos militares.

"A participação do Canadá no SAFE preencherá lacunas de capacidade chave, expandirá mercados para fornecedores canadenses e atrairá investimentos de defesa europeus para o Canadá", disse Carney em um comunicado.

O Canadá é o primeiro país não pertencente à UE a obter acesso.

Carney afirmou que pretende diversificar as aquisições do Canadá e melhorar o relacionamento do país com o bloco europeu.

(*Fonte: Associated Press)