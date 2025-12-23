Califórnia sob alerta de evacuação com aproximação de tempestade 'muito perigosa'

Uma tempestade "muito poderosa" atingirá a Califórnia no Natal, com previsão de chuvas intensas, rajadas perigosas de vento e inundações no estado, informaram as autoridades nesta terça-feira (23), ao emitirem alertas para amplas áreas e ordens de evacuação.

A tempestade é gerada por um rio atmosférico do fenômeno conhecido como "Pineapple Express" (Expresso do Abacaxi, em tradução literal), um gigantesco corredor de chuva que transforma o vapor d'água armazenado nos trópicos ao redor do Havaí.

O fenômeno climático extremo deve liberar sua força a partir da tarde desta terça-feira e continuar ao longo da semana, com até 30 mm de chuva por hora.

"Esta é uma tempestade de Natal muito perigosa", advertiu o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) nesta terça-feira.

Algumas comunidades podem ser impactadas por até 254 mm de precipitação.

"As montanhas e colinas voltadas para o sul, assim como as áreas costeiras e os vales situados abaixo delas, foram designados como área de alto risco devido à preocupação com inundações perigosas e generalizadas", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Pacific Palisades e Malibu, comunidades luxuosas na costa de Los Angeles devastadas por incêndios em janeiro, estão sob atenção especial devido ao potencial de as chuvas removerem as cicatrizes deixadas pelas chamas e provocarem deslizamentos.

Os alertas permanecem em vigor até a noite de quinta-feira em vários condados de Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos.

O xerife de Los Angeles, Robert Luna, informou que mais de 100 residências receberam ordens de evacuação nesta terça-feira e pediu aos moradores em alerta que "comecem a se preparar".

"Não esperem até que as condições se tornem muito perigosas para agir", acrescentou Luna.

As chuvas intensas também ameaçam bloquear vias principais e afetar o fornecimento de energia elétrica.

"As pessoas que viajarem durante a véspera ou o dia de Natal devem ter extrema cautela", disse o NWS.

"A combinação do aumento da saturação do solo e dos ventos fortes ampliará o potencial de queda generalizada de árvores e linhas de energia, especialmente nas áreas sujeitas a um alerta de ventos fortes", afirmou o comunicado.

Os meteorologistas preveem rajadas de até 127,8 quilômetros por hora nas montanhas e desertos do condado de Los Angeles.

Historicamente, a Califórnia está acostumada a alternar períodos de calor com chuvas intensas.

Cientistas alertam há anos que o aquecimento global está alterando o clima e aumentando a frequência de fenômenos extremos.