Bombardeios dos EUA na Nigéria tiveram como alvo extremistas do EI e Lakurawa

Os bombardeios dos Estados Unidos na Nigéria esta semana tiveram como alvo combatentes do grupo extremista Estado Islâmico (EI) do Sahel que estavam no país para colaborar com a organização Lakurawa e com "bandidos", informou à AFP, neste sábado (27), um porta-voz do presidente nigeriano.

"O grupo EI encontrou seu caminho pelo Sahel para ir ao socorro da Lakurawa e de bandidos com suprimentos e treinamento", declarou Daniel Bwala, porta-voz do presidente da Nigéria, Bola Tinubu.

Os alvos foram o EI, a organização armada Lakurawa e bandidos, afirmou o porta-voz.

O funcionário afirmou que não houve vítimas, mas não está claro quais alvos precisamente foram neutralizados.

Os Estados Unidos argumentaram ter lançado os bombardeios no país africano porque nos últimos meses os cristãos da região enfrentam uma "ameaça existencial", equivalente a um "genocídio".

O local onde os ataques ocorreram, no estado de Sokoto, noroeste da Nigéria, gerou interrogações para os analistas, pois os grupos jihadistas da Nigéria costumam ficar concentrados no nordeste.

Recentemente, investigadores apontaram vínculos entre alguns membros do grupo armado Lakurawa, posicionados no estado de Sokoto, e um braço do EI.