Bolívia: ex-presidente Luis Arce é preso sob suspeita de corrupção

O ex-presidente boliviano Luis Arce foi detido nesta quarta-feira, 10, em La Paz e conduzido às instalações da polícia por um suposto caso de corrupção, informou o vice-presidente do país, Edman Lara.

A prisão de Arce (2020-2025) abre um novo capítulo de incerteza na política boliviana apenas um mês depois da chegada ao poder do conservador Rodrigo Paz, que pôs fim a 20 anos de mandatos socialistas.

"Quero parabenizar os efetivos da força especial de luta contra o crime da Divisão Anticorrupção da cidade de La Paz por terem apreendido, cumprindo uma resolução de apreensão emanada por uma autoridade fiscal contra o ex-presidente Luis Arce", disse Lara em um vídeo que postou em sua conta no TikTok.

"Dissemos em uma oportunidade; Luis Arce será o primeiro a ser preso e estamos cumprindo. Todos os que roubaram esta pátria vão devolver até o último centavo e prestar contas à justiça", sublinhou ele.

*Fonte: Associated Press.