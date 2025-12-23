Bolívia diz que Tesla, Amazon e Oracle em breve investirão no país

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, anunciou nesta terça, 23, que, em janeiro, empresas globais como Tesla, Amazon, Tether e Oracle anunciarão investimentos tecnológicos no país e em um centro de dados que seu governo instalará nas cidades de El Alto e Cochabamba.

O governo de Paz também autorizou a a Starlink, de Elon Musk, e outras empresas de internet via satélite a operarem no país andino para competir com um satélite próprio de tecnologia chinesa comprado em 2013 pelo então presidente esquerdista Evo Morales e criticado por seu serviço lento.

O decreto autoriza a OneWeb, do grupo Eutelsat, e a Kuiper, da Amazon, a integrarem a Bolívia aos padrões globais de conectividade.

Nenhuma dessas empresas de telecomunicações via satélite de órbita baixa operava no país devido a restrições governamentais estabelecidas pelas administrações passadas de Morales (2006-2019) e seu sucessor Luis Arce (2020-2025). (COM INFORMAÇÕES DA AE)