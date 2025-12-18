Bolívia declara emergência nacional, põe fim a subsídio a combustível e sobe salário mínimo

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, decretou "emergência econômica e social", com a eliminação dos subsídios aos combustíveis mantidos por cerca de duas décadas, o que resultará em aumentos de até 100% nos preços da gasolina e do diesel. A decisão foi detalhada em uma publicação do próprio presidente, classificando a medida como "difícil, mas necessária para garantir o abastecimento de combustível e deixar de sangrar nossas reservas".

Segundo Paz, os novos recursos gerados com o fim da subvenção não ficarão concentrados no governo central. Ele escreveu que "esses novos recursos não ficarão no centralismo, mas serão distribuídos em 50% diretamente às nossas regiões e governos subnacionais", com o objetivo de transformar o esforço em "melhores hospitais, escolas e serviços".

O presidente boliviano ainda declarou que sua "prioridade absoluta é proteger o bolso da população enquanto estabilizamos o país" e informou que, a partir de janeiro de 2026, o salário mínimo nacional subirá para 3.300 bolivianos (cerca de US$ 480), um aumento de 20%. Paz também anunciou a elevação da Renta Dignidad para 500 bolivianos (US$ 72) e a criação de um bônus de remuneração para trabalhadores informais.