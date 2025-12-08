Boeing finaliza aquisição da fornecedora Spirit

A Boeing anunciou, nesta segunda-feira (8), ter finalizado a aquisição da fornecedora aeroespacial Spirit AeroSystems, uma manobra que vai permitir operações mais fluidas e melhorar o controle de qualidade da gigante americana da aviação.

A conclusão do acordo anunciado em julho de 2024 chega em um momento "crucial" para a Boeing, segundo seu diretor-executivo Kelly Ortberg. O acordo totaliza 8,3 bilhões de dólares (R$ 45 bilhões, na cotação atual), incluída a dívida da Spirit assumida pela Boeing.

"Ao dar as boas-vindas aos nossos companheiros e unir nossas duas companhias, nosso foco é manter a estabilidade para que possamos seguir entregando aviões de alta qualidade, serviços diferenciados e capacidades avançadas de defesa para nossos clientes e a indústria", manifestou-se Ortberg.

A Spirit, com sede em Wichita, no Kansas, fabrica fuselagens para aviões comerciais, assim como peças-chave para projetos de defesa e espaço.

A conclusão do acordo se segue às aprovações antimonopólio nos Estados Unidos e na Europa, que incluíram a venda para a Airbus de todos os negócios da Spirit, que atualmente abastecem o grupo aeroespacial europeu, principal concorrente da Boeing.

A transação devolve a Spirit à Boeing cerca de duas décadas depois de a Boeing vender seus ativos em uma movimentação que os executivos argumentaram que reduziria custos e melhoraria a "integração de sistemas em larga escala".

No entanto, a Boeing tem sofrido tropeços importantes nos últimos anos, primeiro com dois acidentes fatais com o 737 MAX em 2018 e 2019, provocados, em parte, por um defeito no sistema de estabilização de voo, e depois por um incidente, em janeiro de 2024, no qual um avião da Alaska Airlines, foi obrigado a fazer um pouso de emergência depois que uma peça da fuselagem de um 737 MAX se soltou.

Desde o incidente com o avião da Alaska Airlines, a Boeing reforçou as práticas de controle de qualidade sob a estrita supervisão das autoridades de segurança aérea dos Estados Unidos e substituiu líderes-chave, como o diretor-executivo e o chefe da aviação comercial.