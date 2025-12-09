Bessent diz que discutiu sanções contra a Lukoil e Rosneft com primeira-ministra ucraniana

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que conversou nesta manhã com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, e sua equipe sobre o compromisso do governo Trump de uma paz duradoura na Ucrânia, bem como as sanções contra as principais gigantes petrolíferas russas, Lukoil e Rosneft.

"Também reiterei a importância de impulsionar a agenda de reformas e combate à corrupção na Ucrânia", escreveu Bessent na rede X.