Basílica Sagrada Família, em Barcelona, se torna a igreja mais alta do mundo

A cruz completa terá 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, equivalente a um prédio de cinco andares. Instagram / Reprodução

A Sagrada Família, obra-prima de Antoni Gaudí, em Barcelona, na Espanha, acaba de alcançar um novo marco histórico.

Na quinta-feira (30), a instalação do primeiro elemento da cruz no topo da torre central dedicada a Jesus Cristo elevou a Basílica ao patamar de igreja mais alta do mundo. A peça recém-instalada, um braço de 7,25 metros de altura e 24 toneladas, marcou o início da fase final da construção da torre.

Ao atingir 172,5 metros quando concluída, a edificação superará a catedral de Ulm, na Alemanha, que detinha o recorde anterior com 161,5 metros.

O elemento em forma de cruz, apresenta uma geometria de dupla torção, passando de uma base quadrada para um topo octogonal. É revestido de cerâmica e vidro branco.

Quando finalmente concluída, a Sagrada Família terá três fachadas e 18 torres. O papa Leão XIV foi convidado para presidir uma missa comemorativa e a cerimônia de inauguração da torre em junho do próximo ano, coroando a conclusão externa deste legado que perdura séculos.

Antoni Gaudí dedicou sua vida ao projeto, trabalhando na basílica de 1883 até sua morte em 1926.