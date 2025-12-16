Barril de petróleo Brent negociado a menos de 60 dólares após avanços das negociações sobre a Ucrânia

O preço do barril de petróleo Brent, referência europeia, era negociado nesta terça-feira (16) a menos de 60 dólares pela primeira vez desde maio, consequência dos avanços das negociações sobre a Ucrânia e das perspectivas de maior oferta.

O mercado ficou animado com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse na segunda-feira que "agora estamos mais perto do que nunca" de um acordo que acabe com o conflito na Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também celebrou na segunda-feira os "avanços" nas negociações com os Estados Unidos para encerrar a guerra.

O fim do conflito, quase quatro anos após o início da invasão em fevereiro de 2022, teria como consequência um alívio das sanções contra o petróleo russo.

O contrato do Brent para fevereiro era negociado em queda de mais de 1% nesta terça-feira, abaixo de 60 dólares.

Na segunda-feira, seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro, fechou a 56,82 dólares, o menor nível em quase cinco anos.