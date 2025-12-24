Avião que fazia rota Paris-Ibiza é desviado após 'problema técnico'

Um Airbus A320 que viajava de Paris para Ibiza, na Espanha, com 164 passageiros, teve que fazer um pouso de emergência nesta terça-feira (23) no aeroporto de Clermont-Ferrand, no centro da França, após "um problema técnico", indicaram o aeroporto e a companhia aérea.

Este incidente ocorre três dias depois que um A320 da Air France, que fazia o trajeto entre Paris e Ajaccio, foi desviado com urgência para Lyon (centro-leste) por um problema no motor.

Nesta terça, o A320 da companhia espanhola Vueling teve que fazer um desvio após um "problema técnico menor", indicou à AFP o serviço de comunicação do aeroporto de Clermont-Ferrand, sem detalhar se foi um problema em um motor.

O avião "aterrissou às 18h [14h em Brasília] e estacionou sem nenhuma assistência", acrescentou.

Os 164 passageiros seguirão viagem em outro A320 da Vueling que "veio de Barcelona", detalhou o serviço de comunicação.

A companhia espanhola confirmou à AFP que o voo VY6936 (ORY-IBZ) foi desviado para Clermont-Ferrand "por um problema técnico", e que os passageiros chegarão a seu "destino" graças a "uma aeronave substituta".