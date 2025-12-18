Piloto da Nascar Greg Biffle e outras seis pessoas morrem em acidente com avião particular nos Estados Unidos

Avião pegou fogo após cair. X: @pubity / Reprodução

Sete pessoas morreram após a queda de um avião particular, nesta quinta-feira (18), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O dono da aeronave, o piloto da Nascar Greg Biffle, sua esposa e seus dois filhos de 14 e seis anos estão entre as vítimas.

O acidente aconteceu no momento em que a aeronave tentava pousar no Aeroporto Regional de Statesville por volta das 10h15min no horário local (12h15min em Brasília).

— Havia um total de sete pessoas a bordo, todos morreram — disse o xerife Darren Campbell.

O incidente causou uma grande explosão ao lado do terminal (veja no vídeo abaixo). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram parte do avião em chamas na pista.

O acidente será investigado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). Conforme o g1, a aeronave era um modelo Cessna C550.

Greg Biffle, de 55 anos, foi um piloto veterano de destaque da Nascar, a Stock Car americana.

"Estou devastado pela perda de Greg, Cristina e seus filhos, e meu coração está com todos que os amavam", escreveu nas redes sociais o legislador republicano Richard Hudson, amigo da família e representante da Carolina do Norte no Congresso.

