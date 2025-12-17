Austrália realiza primeiro funeral após ataque em Sydney

A Austrália realizou nesta quarta-feira (17, data local) o funeral de uma das vítimas do ataque a tiros na praia de Bondi, em Sydney. Uma multidão se reuniu para se despedir de um rabino morto no ataque.

Sajid Akram e seu filho Naveed abriram fogo na noite do último domingo, durante um festival judaico na praia, uma ação que deixou 15 mortos e dezenas de feridos. Segundo autoridades, o ataque teve o objetivo de causar pânico entre a comunidade judaica.

O primeiro-ministro Anthony Albanese disse que a ação "parece ter sido motivada pela ideologia" do grupo jihadista Estado Islâmico. Entre as vítimas estão uma menina de 10 anos, dois sobreviventes do Holocausto e um casal que morreu quando tentava impedir o ataque.

Eli Schlanger, conhecido como "o rabino de Bondi", tinha cinco filhos e foi a primeira vítima homenageada com uma cerimônia na sinagoga Chabad. Ele prestava serviço em prisões e hospitais, informou o movimento Chabad, que organizou o evento de domingo.

Parentes e amigos choraram quando o corpo de Schlanger chegou à sinagoga, em um caixão preto. "Qualquer um que o conhecia sabia que ele era o melhor de nós", disse o líder da comunidade judaica, Alex Ryvchin, antes do funeral.

A sinagoga Chabad de Bondi realizará à tarde o funeral do rabino Yaakov Levitan, 39, pai de quatro filhos e conhecido por seu trabalho de caridade, segundo o movimento Chabad.

Patrulhas policiais vigiaram as ruas ao redor da sinagoga de Bondi, diante da multidão que se reuniu para prestar homenagens.

"Meu coração está com a comunidade, hoje e todos os dias", declarou a uma rádio local o premiê Albanese. "Mas hoje será um dia especialmente difícil, com os primeiros funerais acontecendo."