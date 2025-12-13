Ataque a tiros na Universidade Brown deixa ao menos dois mortos e oito feridos

Um atirador abriu fogo neste sábado (13) no campus da Universidade Brown, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Duas pessoas morreram, e oito feridos foram levados a hospitais em condição grave. As informações são do g1 .

A universidade diz que ninguém foi preso e todos no campus devem permanecer abrigados, segundo o prefeito da cidade de Providence, Brett Smiley.

A instituição chegou a informar que um suspeito havia sido detido, mas retirou a notificação. Os estudantes realizavam o segundo dia dos exames finais do semestre da universidade.

Leia Mais Explosão destrói casas e deixa seis feridos na Califórnia; veja vídeo

"Urgente: Há um atirador em atividade perto do cruzamento das ruas Barus e Holley. As polícias de Brown e Providence estão no local. Permaneça abrigado neste momento. Um suspeito está sob custódia", diz um comunicado da instituição.

A ação teve início perto do edifício Barus & Holley, um complexo de sete andares que abriga a escola de engenharia e o departamento de física da universidade. De acordo com o site da instituição, o prédio inclui mais de 100 laboratórios, dezenas de salas de aula e escritórios.

Os estudantes foram orientados a permanecer em seus locais enquanto a polícia respondia à ocorrência, e os habitantes da região foram aconselhados a evitar a área.

As autoridades alertaram que as informações ainda eram preliminares, enquanto os investigadores trabalhavam para determinar o que havia ocorrido. O subchefe da polícia de Providence, Tim O' Hara, fez um apelo para que os estudantes checassem as câmeras de suas campainhas eletrônicas em busca de "qualquer coisa suspeita".

A polícia estava investigando ativamente e ainda coletando informações no local, disse Kristy DosReis, chefe de informações públicas da cidade de Providence. O FBI informou que estava auxiliando na resposta à ocorrência. A informação é de que o suspeito é um homem vestido de preto.

Na Casa Branca, o presidente Donald Trump disse estar ciente do ocorrido. Ele afirmou que há pessoas “gravemente feridas” e que “só o que podemos fazer agora é rezar”.