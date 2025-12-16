Ataques dos Estados Unidos a três embarcações no Pacífico Oriental matam oito pessoas

Nesta segunda-feira (15), as Forças Armadas dos Estados Unidos, anunciaram novos ataques contra três embarcações suspeitas de transportar drogas no Pacífico Leste. Oito pessoas morreram.
A campanha antidrogas das Forças Armadas dos EUA no Caribe e no Pacífico, liderada pelo secretário do Pentágono, Pete Hegseth, resultou em pelo menos 95 mortes e na destruição de 26 embarcações desde o início de setembro, conforme O Globo.
"Informações de inteligência confirmaram que as embarcações estavam navegando por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico Leste e estavam envolvidas em atividades de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos EUA em uma publicação no Facebook.
Os militares acrescentaram que "um total de oito suspeitos de tráfico de drogas foram mortos durante essas operações: três na primeira embarcação, dois na segunda e três na terceira".
Os bombardeios foram acompanhados por um destacamento militar dos EUA no Caribe, incluindo o maior porta-aviões do mundo e vários navios de guerra.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o objetivo é combater o narcotráfico, enquanto o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que se trata de um pretexto para uma mudança de regime em Caracas.